19-годишен запали къща в "Столипиново", нанесе щети за близо 10 000 евро

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Сключи споразумение с прокуратурата, договори си условна присъда

Щети за близо 10 000 евро нанесъл 19-годишен, след като подпалил къща в пловдивския квартал "Столипиново". 2 г. след случая младежът се изправил пред Районния съд в Града на тепетата, признал си и сключил споразумение с прокуратурата.

Сигналът за пламъците бил подаден около 22,30 ч. на 29 октомври 2024 г. Къщата, която тийнейджърът подпалил, била 50 кв. м и се състояла от 3 стаи. Оценена е на 6998 евро. Общо щетите обаче възлизат на €9600,48, тъй като пожарът унищожил два телевизора, спалня, гардероб, нощни шкафчета, матрак, тонколони, готварска печка с котлони, 6 килима, чаршафи, два телефона, таблет, дрехи, детска количка, играчки, ученически пособия и велосипед-бегач.

Наказанието, което договорил младежът, е 10-месечна условна присъда с 42 месеца изпитателен срок. Трябва да плати и 1490,11 евро разноски по делото.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.