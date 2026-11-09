Съдиите избраха своите представители във ВСС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдиите избраха своите шестима представители във Съдийската колегия на ВСС.

Най много гласове получи Мария Кирилова Терзийска, която е заместник-председател на Окръжния съд във Варна. За нея са гласували 892 магистрата.

Следва Светлана Петрова Калинова, съдия във Върховния касационен съд, която получи 778 гласа.

Избрана е и Даниела Божидарова Александрова, която е зам.-шефка на Софийския районен съд с 689 гласа.

Васил Маринов Петков, съдия във Военно-апелативен съд е с 681 гласа.

Веселка Велкова Златева-Кожухарова, която е шефка на Административния съд в Пазарджик е с 671 гласа.

Емилия Василева Василева, съдия във Върховен касационен съд получи одобрението на 659 магистрати.

При повторния избор в неделя са гласували 1914 магистрати от общо 2275 съдии. От избирателната комисия отчетоха по-висока избирателна активност в сравнение със събота, когато тя беше 82,20 %.

Другата събота предстои да започне процедурата по избор и на следователите, които изпращат един представител във ВСС.

Депутатите пък ще гласуват на 19 ноември. Кандидатите от парламентарната квота са 13 за Съдийската колегия и 8 за Прокурорската. Парламентът трябва да избере 11, като се изисква мнозинство от 160 гласа.