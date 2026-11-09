Роднините на блъснато 4-годишно детенце: Момчето ни е в гроба и искаме доживотен затвор

Шофьорът на джипа не спря и помете детето ми. Това каза майката на 4-годишното дете, което бе блъснато от 18-годишен младеж в село Гривица.

Аз бях в къщата и викнах от двора, защото видях колата, но той вече бе пометен. Детето ми беше на тротоара, а не на улицата. Той дори не спря. Караше много бързо с 80-90, за да го помете така, категорична е майката.

Аз ударих колата, за да спре, но той не го направи. Детето ни е в гроба искаме доживотен затвор, каза лелята пред Би Ти Ви. Цялото семейство се закани с протести.

Инцидентът предизвика размирици в селото в събота и се наложи намесата на полиция и жандармерия.