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Роднините на блъснато 4-годишно детенце: Момчето ни е в гроба и искаме доживотен затвор

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Полиция
Полиция Снимка: Дима Максимова

Шофьорът на джипа не спря и помете детето ми. Това каза майката на 4-годишното дете, което бе блъснато от 18-годишен младеж в село Гривица. 

Аз бях в къщата и викнах от двора, защото видях колата, но той вече бе пометен. Детето ми беше на тротоара, а не на улицата. Той дори не спря. Караше много бързо с 80-90, за да го помете така, категорична е майката.

Аз ударих колата, за да спре, но той не го направи. Детето ни е в гроба искаме доживотен затвор, каза лелята пред Би Ти Ви. Цялото семейство се закани с протести.   

Инцидентът предизвика размирици в селото в събота и се наложи намесата на полиция и жандармерия.

Полиция

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