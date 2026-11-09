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Асен Василев: Това е бюджет на катастрофата и води към рецесия

Цветелина Стефанова

Редактор: Цветелина Стефанова

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Асен Василев
Асен Василев

Бюджет 2027-а е финансов колапс и катастрофа, който води към рецесия. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред Би Ти Ви. 

Първият голям проблем е високата инфлацията и тя няма да успокой до март-април. Вторият голям проблем са заплатите, които ще имат по-малки доходи. И всичко води до рецесия, каза още той. 

Даде за пример, че минималната заплата е орязана на 660 евро. По старата формула трябваше да е 690 евро.

Правителството предвижда, че бизнесът ще инвестира 3 милиарда евро повече през 2027 г., но няма откъде да дойдат тези пари, каза още Василев. 

Издръжката на администрацията расте с 35%, а намаляваш заплатите с 5%, каза още той. 

В този бюджет са си написали 16 нови налога, каза още Василев. 

И пак намери проблеми с текстовете за ракията, защото има две думи "държането" и "предлагането". 

Асен Василев

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