Мартин Димитров: Най-доброто на бюджета е, че не е внесен в парламента

Най-доброто в бюджета е, че той още не е внесен и може да бъде преработен. Това каза по БНТ депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров.

Той не е внесен в Народното събрание и това искаме ние, от "Демократична България", от правителството, да си го изтеглят и преработят. Защото предизвиква перфектна ценова буря, свличане или пропадане. Зимата ще има комбинации от следните фактори. От една страна неблагоприятни международни цените на горивата, петрола, влошени логистични вериги. Тоест доставките до България са затруднени и влошени. И на тоя фон ти правиш огромен дефицит от 4,2%. Вдигаш данъците и предизвикаш една много тежка зима за средния българин, който ще понася, и правителството допринася за това, засилва негативните фактори, хората да понасят тежки цени. Така че най-доброто на бюджета е, че още не е внесен и могат да си го изтеглят и преработят", посочи Димитров.

По думите на Мартин Димитров, несериозна е тезата на управляващите, че дефицитът и проблемите с бюджета са наследени от предишните управления.

"Аз което препоръчам на "Прогресивна България", е предвид цялата власт, която е в техните ръце, да спрат вече с тези оправдания. Все някой друг им е виновен, все нещо не им се получава, все не могат да го направят. Никой не е виновен за лошия бюджет 26-та, а още по-малко за лошия бюджет, който предлагат през 27-та. Те сами си виновни. Проблемът е в тях", добави той.

Димитров отново критикува опита, според него, на управляващите, вноски от втория пенсионен стълб да бъдат прехвърлени в НОИ:

"Това е по схемата "Боташ". Нещо, което никой не е чувал в България. Никой не е обсъждал. Те не са идвали в парламента да говорим по тази тема и изведнъж такова обсъждане и предложение към Европейската комисия. Не може така. Това не са някакви ваши лични сметки. Това са сметките на над 4 милиона български граждани в втория стълб. И е нямало, аз съм по бюджетната комисия в Народното събрание, нямало е нито дума, нито обсъждане, нищо по тази тема. Така, че правителството и бюджетът им е много лош, за всичко това сами са си виновни."

Мартин Димитров отрече процедурата по свърхдефицит да се дължи отново на проблеми с бюджета в предишни години.