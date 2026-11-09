ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трагедия край Крит: 20 загинали мигранти, 133 спас...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Писателят Иван Ланджев: Една табела не може да събори българския език

Цветелина Стефанова

Редактор: Цветелина Стефанова

4004
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Иван Ланджев Кадър: NOVA
Иван Ланджев Кадър: NOVA

Какво застрашава българския език, за да се налага да се прави закон? Това попита писателят Иван Ланджев.

Има проблеми, но те не са залегнали в този закон - ниска грамотност, лоши читателски навици, беден речник, неспособност да се изгражда логическа нишка, потресаващо ниска публична и политическа реч, каза още той пред Би Ти Ви. 

Парламентът прие на първо четене внесения от "Възраждане" Закон за българския език. Той регламентира това, че за устните и писмените изрази, съобщения, обозначения и надписи в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства, униформи на длъжностни лица, се използва само български език. А в интернет той придоби името "Закон за шльокавицата".

Не мисля, че българският език е толкова крехък, колкото неговите самозвани защитници, каза Ланджев. И бе категоричен, че езикът ни се е запазил във времето и една табела няма да го събори. 

Да обичаш езика си, не означава да го капсулираш, за да го опазиш, каза още той.

Иван Ланджев Кадър: NOVA

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември