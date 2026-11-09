Писателят Иван Ланджев: Една табела не може да събори българския език

Какво застрашава българския език, за да се налага да се прави закон? Това попита писателят Иван Ланджев.

Има проблеми, но те не са залегнали в този закон - ниска грамотност, лоши читателски навици, беден речник, неспособност да се изгражда логическа нишка, потресаващо ниска публична и политическа реч, каза още той пред Би Ти Ви.

Парламентът прие на първо четене внесения от "Възраждане" Закон за българския език. Той регламентира това, че за устните и писмените изрази, съобщения, обозначения и надписи в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства, униформи на длъжностни лица, се използва само български език. А в интернет той придоби името "Закон за шльокавицата".

Не мисля, че българският език е толкова крехък, колкото неговите самозвани защитници, каза Ланджев. И бе категоричен, че езикът ни се е запазил във времето и една табела няма да го събори.

Да обичаш езика си, не означава да го капсулираш, за да го опазиш, каза още той.