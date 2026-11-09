Проданов: Гълъб Донев няма за какво да подава оставка

Намаляване на държавните разходи, по-нисък бюджетен дефицит и съкращаване на администрацията. Това са част от основните мерки, заложени в бюджетната рамка, които обобщи по БНТ председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов.

"Аз смея да твърдя, че всъщност бюджетът прави няколко много ключови стъпки в няколко сфери, в които нито едно от предходните правителства не се е осмелило да направи. И ще ми позволите да дам конкретни примери. За първи път от няколко години се свиват държавните разходи – както като обща сума, така и като процент от брутния вътрешен продукт. Нека да дам числа: близо 1 милиард по-малко разходи в абсолютна стойност. Почти 4 процентни пункта – от 43,5 на 39,6 – спадат те като процент от брутния вътрешен продукт. Това е много сериозна консолидация. За първи път имаме сериозно намаляване на дефицита – от 5,7 тази година на касова основа до 3,5. Това е повече от 2 процентни пункта. Това е много сериозно свиване. На следващо място, за първи път от 2021 година имаме намаляване на новия дълг, който ще бъде изтеглен спрямо предходната година. През 2025 г. спрямо 2024 г. дългът беше удвоен. Сега за първи път през 2027 г. се предвижда той да падне от малко под 10 на 8,6", каза Проданов.

Направени са 5000 съкращения в администрацията, предстоят още около 2500, съобщи Проданов.

"За първи път от 2016 година имаме намаляване на администрацията – истинска административна реформа. В допълнение към съкращенията и оптимизациите, които бяха направени тази година, имаме нови 5000 съкращения, 2000 от тях в МВР. Наред с това имате публични дружества, в които ще има оптимизации с още около 2500 души. Това са много сериозни реформи в тази посока. Другият ключов момент е, че въпреки тежката процедура по свръхдефицит, в която сме, за първи път от 17 години ние успяваме да намерим, според мен, оптималния баланс между това да не контрактираме икономиката, като затегнем колана прекалено силно, тоест да насърчим инвестициите, да преориентираме двигателя на растежа от вътрешното потребление, което е базирано на заеми, както беше преди, към инвестиции и висока добавена стойност."

Той коментира и скандала с кореспонденцията на Министерството на финансите (МФ) с Европейската комисия (ЕК) относно намеренията за прехвърляне на част от пенсионните вноски от втория към първия осигурителен стълб.

Проданов посочи, че слуша опозицията и я обвини нея, че тя е спряла властта за пенсиите от втория стълб, а не Европейската комисия. "Явно старата сглобка ръжда не хваща. Опозицията уби одитите на Сметната палата, защото те говорят с лъжи", изтъкна той.

Проданов отрече управляващите да са искали да посегнат върху пенсиите от втория стълб. Той заяви още, че не знае откъде опозицията се е сдобила с подписа на финансовия министър Гълъб Донев върху документа за пенсиите от втория стълб.

"Невъзможно е аз да знам за всяка една идея, която се обсъжда във всяко едно министерство", добави Проданов. Той смята, че ако това е било коментирано в Министерство на финансите е било преди да стигне до парламентарната група на "Прогресивна България".

Според него опозицията се опитва да развихри скандал там, където го няма.

Проданов е на мнение, че управляващите имат добър модел за правене на бюджети, който трябва да продължи напред и да се развива.

Константин Проданов обяви, че министърът на финансите Гълъб Донев няма за какво да подава оставка.