Турски тираджия с близо 3 промила алкохол спряха в Хаинбоаз, пиян моторист се гони с полицаи

Трима пияни зад волана спипаха за 24 ч. търновските полицаи. Тази нощ около 2 ч. в Прохода на републиката е извършена проверка на товарен автомобил, с прикачено полуремарке, управляван от 56-годишен турски гражданин. Щом тирджията духнал в дрегера, апаратът е отчел 2,77 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Друг пиян и без книжка спипаха около 6 ч. в неделя в Стражица. Полицаите подали светлинен и звуков сигнал на моторист, но вместо да спре, той ускорил скоростта си. След кратко преследване е спрян. Оказало се, че водачът е 32-годишен неправоспособен от с. Лозен. Тестът му за алкохол е отчел 1,31 промила в издишания въздух. Той също е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

По двата случая са образувани преписки.

Взеха колата на 60-годишен почерпен шофьор след засечка във Велико Търново. В неделя около 02,30 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 60-годишен от Етрополе. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,35 промила. Той е отказал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилът е иззет. Срещу него е започнато бързи производство.