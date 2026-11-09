Полицай пострада при опит да закопчее с белезници агресивен мъж в Габрово

24-годишеин полицай се озова в спешното след опит да спре пореден масов конфликт в Габрово. На 7 ноември, около 22:50 часа, при обход по бул. „Могильов" в Габрово, автопатрул е забелязал група хора, между които е възникнал конфликт. Полицейските служители незабавно предприели действия за прекратяване на нарушаването на обществения ред, съобщават от ОДМВР.

Двама от мъжете – на 19 и 47 г., не изпълнили отправените им полицейски разпореждания. При задържането на 47-годишния мъж е пострадал 24-годишен полицейски служител. Той е прегледан от екип на ЦСМП, като е установен хематом в областта на челюстта.

Двамата са задържани по реда на ЗМВР за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.