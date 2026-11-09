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Мъж на 38 г. падна от тротинетка в Сливен

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

[email protected]

2204
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Снимка: Архив
Снимка: Архив

На 6 ноември, около 20,10 часа, в дежурната част на РУ-Сливен е получен сигнал за мъж, паднал от превозно средство, къобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР в града. Инцидентът е станал на бул. "Стефат Караджа" в Сливен. Мъж на 38 години, водач на треколесно електрическо превозно средство, след като е изгубил управление, е паднал на пътното платно. Превозното средство не е регистрирано по надлежния ред. Водачът е неправоспособен, бил е в явно нетрезво състояние, според МВР. Отказал е да бъде изпробван за употреба на алкохол. По случая е образувано бързо производство.

Снимка: Архив

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