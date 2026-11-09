Наталия Ефремова: По 50 евро за Коледа ще получат бедните в края на ноември

Най-важната новина е, че всички социално-осигурителни плащания са гарантирани. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване е по-висок в сравнение с миналата година - 16,5 млрд. евро. 14 млрд. от тях са за пенсиите, предвидени са увеличения за всички видове пенсии от средата на годината.

Това каза социалният министър Наталия Ефремова преди заседанието на надзорния съвет на НОИ, на което ще бъде обсъден проектобюджета за държавното обществено осигуряване.

Минималното дневно обезщетение за безработица се вдига от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро. Втората година от майчинството ще 450 евро. Ще има и увеличение от 75% на обезщетението, което се дължи, ако майката се върне на работа.

Увеличението на пенсиите ще покрие ръста на инфлацията, категорична бе Ефремова. "В самото швейцарско правило е предвидено и вземане на процент от инфлацията. Предвиждаме между 7 и 8% увеличение на пенсиите, което е повече в сравнение с годишната инфлация", обясни тя.

Минималната пенсия догодина ще е 374,62 евро, а средната ще стигне 587,7 евро. Този път правителството ще увеличи и максималната пенсия до 1874 евро.

"230 млн. от ТЕЛК и лични асистенти ще бъдат спестени чрез реформата, която поетапно ще бъде проведена през следващата година, за да има засилен контрол, да започне осветяването и прекратяването на фалшивите ТЕЛК-ове. Ще има нов начин, по който ще се прави индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания, така че към тях да се насочи точно определения ресурс, или хора, които да им оказват подкрепа за независим живот", отговори министърът на въпрос на "24 часа" за обявеното от нея спестяване на средства.

По повод критиките на бизнеса за увеличаването на максималния осигурителен доход, министърът обясни, че това е мек начин за повишаване на приходите в бюджета на ДОО.

"Това е стандартна стъпка, която трябва да се прави всяка година. Увеличенията не са високи, в съответствие са с минималния размер на минималната работна заплата - по отношения на минималния праг, а на максималния увеличението е съвсем поносимо от страна на бизнеса", заяви Ефремова.

И допълни, че изплащането на коледните добавки от 50 евро за всички бедни ще стартира в края на ноември.