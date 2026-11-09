Майката на Ангел от Белащица през сълзи: Докторе, като отрови детето ми, защо си тръгна? (Видео, Снимки)

В момента, в който убиха детето, вече имаха план как да се измъкнат, заяви бащата на момчето

Докторе, искам да те попитам, като отрови детето ми, защо си тръгна?

С тези думи през сълзи майката на починалия 6-годишен Ангел Райчев от Белащица Магдалена към единия от лекарите, обвинени за смъртта на момчето д-р Пламен Мандев. Жената избухна в плач, щом влезе в залата, малко преди старта на делото.

Пред съда съпругът ѝ Георги обвини тримата подсъдими. “Те в момента, в който убиха детето, вече имаха план как да се измъкнат. Всички до един, плюс шефа на болницата“, каза той. Според Георги Райчев единствено ефективна присъда би била справедлива в случая. "Очаквам някой да не дойде и да отменят заседанието. Очаквам да продължат да се крият, както правят от самото начало", заяви бащата на Ангел. Бащата на Ангел Георги Райчев. Снимка: Никола Михайлов