Майката на Ангел от Белащица през сълзи: Докторе, като отрови детето ми, защо си тръгна? (Видео, Снимки)

В момента, в който убиха детето, вече имаха план как да се измъкнат, заяви бащата на момчето
Докторе, искам да те попитам, като отрови детето ми, защо си тръгна?
С тези думи през сълзи майката на починалия 6-годишен Ангел Райчев от Белащица Магдалена към единия от лекарите, обвинени за смъртта на момчето д-р Пламен Мандев. Жената избухна в плач, щом влезе в залата, малко преди старта на делото.
Пред съда съпругът ѝ Георги обвини тримата подсъдими. “Те в момента, в който убиха детето, вече имаха план как да се измъкнат. Всички до един, плюс шефа на болницата“, каза той. Според Георги Райчев единствено ефективна присъда би била справедлива в случая. "Очаквам някой да не дойде и да отменят заседанието. Очаквам да продължат да се крият, както правят от самото начало", заяви бащата на Ангел.
Ангел Райчев почина на 4 април м. г. след продължило над 3 часа лечение на зъбите му под пълна упойка. Според прокуратурата анестезиологът д-р Пламен Мандев е поставил на детето 5,58 пъти по-висока от допустимата доза от медикамента „Нивалин". Когато видял, че детето е в тежко състояние след интервенцията, се опитал да го свести, като му извикал да се събуди и го разтърсил. После казал на родителите, че всичко ще е наред, и си тръгнал, без да предаде грижите за момчето на другия анестезиолог в клиниката д-р Любомир Морев. Когато състоянието на Ангел се влошило още, д-р Морев не направил правилна преценка на случващото се и не взел всички неоходими мерки да помогне на детето. Затова тези двама медици са подсъдими за лекарска грешка.
Зъболекарката д-р Десислава Георджева е обвинена, че е лекувала малолетни, без да има специалност по детска стоматология.