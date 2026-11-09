85-годишен пострада при верижна катастрофа с две коли и камион край село Пчеларово

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Верижна катастрофа между две коли и камион край село Пчеларово прати 85-годишен в болница с потрошени ребра, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 6 ноември, около 09:10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила и камион по пътя град Добрич - град Генерал Тошево на разклона за село Пчеларово. Лек автомобил „Мерцедес" блъснал спрял пред него лек автомобил „Фолксваген", който се удрил в извършващ маневра на заден ход камион „Даф" с прикачено ремарке.

При удара е пострадал 85-годишен мъж, водач на лекия автомобил „Фолксваген". Мъжът е настанен в болницата в Добрич със счупени ребра, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.