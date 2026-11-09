"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха дрогирани шофьори при проверки в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 8 ноември, около 15 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „БМВ", управляван от 38-годишен мъж. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът отчита положителен резултат за метадон.

На 7 ноември, около 18 часа в село Батово при проверка на лек автомобил „Сеат", управляван от 33-годишен мъж, тестът за употреба на наркотични и упойващи вещества отчита положителен резултат за метаамфетамин. Водачите са задържани за срок до 24 часа.

По случаите са образувани досъдебни производства.