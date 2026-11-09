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Арест за рецидивист, обрал магазин и офис за плащане на сметки

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

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Полиция (снимката е илюстративна)
Полиция (снимката е илюстративна)

Арестуваха стар познайник на полицията в Благоевград, който за една нощ е обрал хранителен магазин и офис за плащане на битови сметки.

В неделя е постановено задържане за срок до 72 часа на 40-годишния благоевградчанин С. И. За времето от около 21:00 часа в петък до около 07:30 часа в събота е извършил кражба на монетник с монети на стойност около 74 евро и портмоне със сумата от около 660 евро от хранителен магазин, както и монетник със сумата от около 200 евро от офис за плащане на битови сметки и парични преводи в гр. Благоевград.

По случаите са образувани досъдебни производства.

Полиция (снимката е илюстративна)

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