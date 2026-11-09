Кино „Евро Синема" затваря. Министерството на културата готви процедура за нов наемател

Кино „Евро Синема" затваря на 10 ноември.

Оттам казват в своя позиция, публикувана във фейсбук, че причината е, че имотът в които се намира киното е публична държавна собственост с предназначение за „културна и обществена дейност", даден за управление на Министерство на културата.

Подготвя се процедура, която ще определи нов наемател, развиващ посочената дейност, отлагана вече доста години. Министерството иска пространството да бъде предварително освободено.

"Ще продължим съвместната си работа в „Културен Център G8", където екипите на двете кина ще се обединят, а една от залите ще бъде именувана „Евро Синема", за да бъде съхранен споменът за културната локация", заявяват още от "Евро Синема".

Ето какво гласи цялата позиция, публикувана на фейсбук страницата на киното:

Уважаеми зрители, колеги, партньори и приятели на кино „Евро Синема",

С голямо съжаление Ви съобщаваме, че кино „Евро Синема" ще затвори врати на 10 ноември тази година.

Помещенията, използвани от киното, представляват имот – публична държавна собственост с предназначение за „културна и обществена дейност", предоставен за управление на Министерство на културата. С оглед на подготовката на предстояща процедура, която ще определи нов наемател, развиващ посочената дейност, отлагана вече доста години, ведомството желае пространството да бъде предварително освободено.

Признателни сме на всички вас – публиката, творци, оператори и институции във филмовата, културната и обществената сфера за подкрепата и дългогодишната съвместна работа, благодарение на които „Евро Синема" написа своята 27-годишна история, създаде своя запазена марка и бе едно от първите и емблематични арт кина в столицата.

Ще продължим съвместната си работа в „Културен Център G8", където екипите на двете кина ще се обединят, а една от залите ще бъде именувана „Евро Синема", за да бъде съхранен споменът за културната локация.