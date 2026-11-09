Министър Ивкова: Повече средства за имунизации, стипендии на младите лекари, за спешна и детска помощ

Проектобюджетът е ориентиран към по-сигурен достъп до лекарства, по-качествена профилактика, по-модерна спешна медицинска помощ и детска помощ, към младите кадри в системата на здравеопазването и по-достъпна диагностика и лечение. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова при представянето на проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването за 2027 г.

Тя посочи, че в проектобюджета са заложени повече средства за имунизации по Националния имунизационен календар. По думите ѝ средствата за ваксини са увеличени със 70 %. Предвидили сме допълнително средства за изграждане на 19 вертолетни летища със системи за нощна работа и подмяна на 14 линейки, както и за завършване на болницата в Ямбол, каза Ивкова.

Здравният министър информира още, че са заложени 50 млн. лева за Националната детска болница. През 2027 г. трябва да завърши и проектирането, и да имаме първа копка, посочи тя.

Предвидили сме 30 млн. евро, с които да предоставим по 350 евро стипендия на всеки специализант, каза министър Ивкова. Тя посочи, че стипендията е необлагаем доход, така че всеки млад лекар в места, финансирани от държавата, ще получава 1900 евро доход. По думите ѝ специализантите приблизително са 6000 души, пише БТА.

Тази седмица противогрипните ваксини ще бъдат доставени, каза още здравният министър. В конкретна аптека кога ще бъдат доставени не мога да кажа, добави тя.