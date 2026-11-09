65-годишна жена пострада, след като автомобил я блъсна на заден ход в Смолян

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65-годишна жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие.

Инцидентът е възникнал около 06:25 часа на кръстовището на улиците „Евридика" и „Чан". При движение на заден ход лек автомобил „Фолксваген Туран", управляван от 28-годишен мъж от Смолян, е блъснал намиращата се на пътното платно пешеходка.

Жената е транспортирана до МБАЛ – Смолян, където е установена фрактура на ръка.

Направените на водача проби за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Причините и обстоятелствата около пътнотранспортното произшествие са в процес на изясняване.