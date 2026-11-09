Двама измамили 8 души с капаро за ваканционен имот под наем в Гърция

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски районен съд срещу 40-годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.

А.К. и В.П. са обвинени, за това че през май 2025 г. в условията на продължавано престъпление с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили заблуждение у осем лица, че могат да резервират апартамент под наем в Република Гърция за почивка през лятото. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала в размер от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. Пострадалите превели на двамата общо 1700 евро. След като им превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 211, вр. чл. 209, ал.1, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б. „б" от НК срещу А.К., защото той е извършил деянието в условията на опасен рецидив и по чл. 209, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от НК срещу В.П. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи двамата обвиняеми като автори на деянията.

Предстои да бъде насрочено разпоредително заседание по делото.