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94-годишен пловдивчанин почина при пожар в дома си

Мая Вакрилова

Редактор: Мая Вакрилова

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Пожар
Пожар

По предварителни данни няма умисъл

94-годишен пловдивчанин е загинал след възникнал пожар в дома му в Пловдив, съобщиха от МВР.

 Сигналът за поява на пламъци от апартамент на ул. "Георги Измирлиев" бил получен към 8 часа в събота. Към адреса веднага били насочени екипи на противопожарната служба, Второ Районно и Спешна помощ. След приключване на гасителните действия в една от стаите е открито безжизненото тяло на възрастния обитател.

Причините за възникналото запалване се изясняват, по предварителни данни няма умисъл.

Действията на разследващите продължават. Образувано е досъдебно производство.

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