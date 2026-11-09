94-годишен пловдивчанин почина при пожар в дома си

По предварителни данни няма умисъл
94-годишен пловдивчанин е загинал след възникнал пожар в дома му в Пловдив, съобщиха от МВР.
Сигналът за поява на пламъци от апартамент на ул. "Георги Измирлиев" бил получен към 8 часа в събота. Към адреса веднага били насочени екипи на противопожарната служба, Второ Районно и Спешна помощ. След приключване на гасителните действия в една от стаите е открито безжизненото тяло на възрастния обитател.
Причините за възникналото запалване се изясняват, по предварителни данни няма умисъл.
Действията на разследващите продължават. Образувано е досъдебно производство.