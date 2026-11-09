Младеж се качи на мерцедеса си пиян и блъсна три коли в Пловдив

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18-годишна шофьорка пък е задържана за шофиране с 1,9 промила алкохол

В Пето районно е задържан 21-годишен, заловен да шофира пиян и предизвикал катастрофа в Пловдив, съобщиха от МВР.

В неделя сутринта той се качил да шофира леката си кола "Мерцедес" и блъснал три паркирани коли в жк "Тракия". По време на полицейската проверка се оказало, че той бил солидно почерпен - над 1,7 промила.

Около 8 часа вчера пък пътни полицаи били насочени към пътния участък между Белащица и хижа "Здравец", заради обърнал се лек автомобил "Фолксваген". На място униформените установили, че при произшествието няма пострадали. В ареста на Първо Районно обаче била отведена 18-годишната шофьорка, чиято проба с дрегер отчела 1,9 промила.