Дрогиран шофьор е причинил катастрофата на пътя Пловдив - Карлово край Дълго поле

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През почивните дни са заловени още трима нарушители на пътя в Пловдивско

Водачът, причинил катастрофата край разклона за село Дълго поле на пътя Пловдив - Карлово, е бил дрогиран, съобщиха от МВР.

Както "24 часа" писа произшествието стана в събота около 14,30 часа. Две коли се бяха ударили под ъгъл, а движението беше затруднено часове наред и се регулираше от полицията. 31-годишен е отнел предимството на другата кола и е предизвикал катастрофата. Оказало се, че бил под въздействието на наркотици. Няма пострадали, а само материални щети.

През почивните дни още трима водачи са били задържани от служители на ОДМВР - Пловдив. 29-годишен бил заловен да кара на наркотици в село Черничево.

В полицията в Първомай пък се озовал 43-годишен, засечен зад волана на лек автомобил "Ауди" с 1,7 промила алкохол. Пиян, с над 2,5 промила в кръвта, бил и 50-годишен шофьор на лек автомобил "Хонда", хванат от екип на Районното в Труд в село Граф Игнатиево.