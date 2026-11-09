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Президенти и синдикати изпратиха основателя на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев (Снимки)

Весела Бачева

Весела Бачева

[email protected]

11960
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Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов

Десетки близки, познати и колеги изпратиха основателя на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев. Сред тях бяха президентът Георги Първанов (2002 - 2012), избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев, бившият вътрешен министър Румен Петков, президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, Тодор Капитанов от КНСБ, бившият депутат от ДПС Гюнер Тахир, както и синдикалисти от страната.

Тренчев почина в петък на 71 години след кратко боледуване. Поклонението се проведе в столичния храм "Света Неделя". Сред десетките венци и от премиера Румен Радев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, депутатите Деница Сачева, Костадин Ангелов (ГЕРБ), Айтен Сабри (ДПС), парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС, кметът на София Васил Терзиев, министерството на труда, КТ "Подкрепа", КНСБ, АИКБ, болница "Пирогов", БНТ, БНР, БСК, Българския червен кръст, регионални структури на КТ "Подкрепа" и други.

"Великолепен синдикалист и истински лидер на синдикалното движение. Така се случи, че през по-голямата част от времето съм бил партиен лидер и президент. Ние бяхме образец на социалния диалог. Ако имаше проблеми между синдикатите и правителството, вратата на президентството винаги беше отворена. Идвали са нерядко. Давам един пример, но мога да дам още много - учителската стачка. Тя завърши със сериозни преговори и посредничеството на държавния глава. И като човек ще го запомня с най-добро. Бог да го прости", спомни си за него Георги Първанов

"Спомням си, че когато подаде оставка като президент на КТ "Подкрепа", беше мой гост в "Седмицата на Дарик Радио". Попитах го защо, а той отговори: "Защото човек трябва да мисли за душата си". Светла му памет", разказа Кирил Вълчев

"Той много добре осъзнаваше положителните и отрицателните ефекти от това, което започна българският народ през 1989 г. Неизменно д-р Тренчев беше част от политическия живот и като такъв трябва да бъде попитан без никакво значение какви са цялостните оценки на една или друга част от обществото", каза бившата синдикалистка от КТ "Подкрепа" Ваня Григорова

Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев и председателят на управителния съвет на БСК Добри Митрев на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев и председателят на управителния съвет на БСК Добри Митрев на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Ваня Григорова на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Ваня Григорова на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Адвокат Даниела Доковска на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Адвокат Даниела Доковска на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Румен Петков и Георги Първанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Румен Петков и Георги Първанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Румен Петков и Георги Първанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Румен Петков и Георги Първанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Юлий Павлов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Юлий Павлов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов

Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев и председателят на управителния съвет на БСК Добри Митрев на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Ваня Григорова на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Адвокат Даниела Доковска на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Румен Петков и Георги Първанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Румен Петков и Георги Първанов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Юлий Павлов на поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов
Поклонението пред Константин Тренчев СНИМКА: Николай Литов

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