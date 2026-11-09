Президенти и синдикати изпратиха основателя на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев (Снимки)

Десетки близки, познати и колеги изпратиха основателя на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев. Сред тях бяха президентът Георги Първанов (2002 - 2012), избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев, бившият вътрешен министър Румен Петков, президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, Тодор Капитанов от КНСБ, бившият депутат от ДПС Гюнер Тахир, както и синдикалисти от страната.

Тренчев почина в петък на 71 години след кратко боледуване. Поклонението се проведе в столичния храм "Света Неделя". Сред десетките венци и от премиера Румен Радев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, депутатите Деница Сачева, Костадин Ангелов (ГЕРБ), Айтен Сабри (ДПС), парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС, кметът на София Васил Терзиев, министерството на труда, КТ "Подкрепа", КНСБ, АИКБ, болница "Пирогов", БНТ, БНР, БСК, Българския червен кръст, регионални структури на КТ "Подкрепа" и други.

"Великолепен синдикалист и истински лидер на синдикалното движение. Така се случи, че през по-голямата част от времето съм бил партиен лидер и президент. Ние бяхме образец на социалния диалог. Ако имаше проблеми между синдикатите и правителството, вратата на президентството винаги беше отворена. Идвали са нерядко. Давам един пример, но мога да дам още много - учителската стачка. Тя завърши със сериозни преговори и посредничеството на държавния глава. И като човек ще го запомня с най-добро. Бог да го прости", спомни си за него Георги Първанов.

"Спомням си, че когато подаде оставка като президент на КТ "Подкрепа", беше мой гост в "Седмицата на Дарик Радио". Попитах го защо, а той отговори: "Защото човек трябва да мисли за душата си". Светла му памет", разказа Кирил Вълчев.