Върнаха делото за смъртта на Ангел от Белащица на прокуратурата, съдията намери грешки (Снимки)

Ако наистина има такива, по-добре да ги открие съдът, а не защитата, каза пред “24 часа” бащата на момчето Георги Райчев

Съдия Момчил Найденов върна на прокуратурата обвинителния акт срещу лекарите Пламен Мандев, Любомир Морев и Десислава Георджева за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от пловдивското село Белащица, който издъхна след стоматологична интервенция в частна клиника. Съставът намери грешки в обвинението, макар защитниците на тримата да не откриха процесуални нарушения и да не поискаха поправка.

Съдия Найденов даде за пример като нарушение на правата на д-р Мандев факта, че в обвинението е посочено, че на Ангел са приложени 25 мг от медикамента "Нивалин" при допустима доза от 4,48 мг. Тъй като 25-те милиграма са влети на три пъти, според магистрата е проблем дали допустимата доза е съпоставена само с първото количество или с цялото. Посочи още, че на едно място в акта на прокуратурата се твърди, че вторият анестезиолог д-р Морев, когато поел грижите за детето, е бил запознат с медикаментите, приложени от колегата му. На друго място обаче пишело, че Мандев е лекувал Ангел със стандартните за клиниката препарати.

“Ще обжалвам”, категорична беше прокурорката по делото Данаила Станкова. Бащата на Ангел Георги Райчев заяви пред “24 часа”, че ако има грешки в обвинителния акт, е по-добре те да бъдат открити от съда, отколкото от защитата на подсъдимите.

Ангел Райчев почина на 4 април м. г. след продължило над 3 часа лечение на зъбите му под пълна упойка. Според прокуратурата анестезиологът д-р Пламен Мандев е поставил на детето 5,58 пъти по-висока от допустимата доза от медикамента „Нивалин". Когато видял, че детето е в тежко състояние след интервенцията, се опитал да го свести, като му извикал да се събуди и го разтърсил. После казал на родителите, че всичко ще е наред, и си тръгнал, без да предаде грижите за момчето на другия анестезиолог в клиниката д-р Любомир Морев. Когато състоянието на Ангел се влошило още, д-р Морев не направил правилна преценка на случващото се и не взел всички неоходими мерки да помогне на детето. Затова тези двама медици са подсъдими за лекарска грешка.

Зъболекарката д-р Десислава Георджева е обвинена, че е лекувала малолетни, без да има специалност по детска стоматология.