Френски гигант иска по 35 долара такса на контейнер заради военен риск в Черно море

Най-засегнатите от нея пристанища са Варна, Бургас, Констанца и Поти

Френският контейнерен гигант CMA CGM въведе надбавка за военен риск за пристанищата в Черно море. Новата такса влиза в сила от днес (9 ноември) и важи за всички товари, превозвани до черноморските пристанища. Размерът на допълнителното плащане е по 35 долара на контейнер.

Решението за въвеждането на извънредна надбавка за военен риск (War Risk Surcharge - WRS) идва след влошаването на оперативната обстановка в акваторията на Черно море и включването на региона в списъка със зони с повишен военен риск от Съвместния военен комитет, съобщава Maritime.bg.

Таксата ще се прилага за всички договори за доставка с произход и дестинация до страните от Черноморския регион. Най-засегнатите от нея пристанища са Варна, Бургас, Констанца и Поти, а и всички останали, включени в мрежата на френската корабна компания.

Таксата е задължителна за всички видове товари, включително стандартни контейнери (DRY), извънгабаритни товари (OOG), хладилни контейнери (REEFER) и специализирано оборудване. От CMA CGM обясняват, че продължават да следят отблизо как се развиват събитията в региона, за да бъде осигурена непрекъснатост на транспортните услуги.

Вълната от нападения започна в началото на октомври, когато плаващият под турски флаг кораб "Алфа Ватан", пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът "Ейбъл", който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба "Дигнити", повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по "Дигнити" екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен "Дигнити" бе ударен и корабът "Челси 3", който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – Wine Trader и YARA J, са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на Wine Trader, ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра.