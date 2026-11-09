Иззеха 300 литра ракия без акциз в Кирчево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

300 литра ракия без акциз бе открита от служители на РУ – Угърчин и представители на ТД "Митници" – Русе при проверка в с. Кирчево в петък. Къщата се обитавала от 69-годишен мъж, а в постройка в имота били открити 7 бидона с вместимост от 100 до 200 литра. Съдовете съдържали различни количества високоградусов етилов алкохол. При измерване с техническо средство, използвано от митническите служители, било установено, че ракията е с концентрация от 43,5 до 49,5 градуса.

Собственикът на имота не представил документи за платен акциз. Изяснява се дали е осъществявал търговска дейност.

По случая в РУ – Угърчин е образувано досъдебно производство и работата продължава.