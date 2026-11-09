Извикаха председателя на НС Михаела Доцова във Военната прокуратура

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е извикана във Военната прокуратура във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше бутната от служител на Националната служба за охрана. По предварителна информация се очаква тя да даде показания като свидетел, съобщава Нова телевизия.

На 22 октомври Соня Колтуклиева пострада при сблъсък със служител на НСО пред централата на „Прогресивна България" в София. До инцидента се стигна, след като журналистката се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния автомобил, в който тя се намираше. Охранител изблъска Колтуклиева, която падна на тротоара.

След случилото се журналистката беше откарана във Военномедицинска академия, а НСО разпореди проверка на действията на своите служители. За инцидента беше уведомена и Военната прокуратура.Случаят предизвика остри политически реакции и искания за оставки. Президентът Илияна Йотова осъди действията на охранителя и обяви, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев, който по-късно я подаде.

Разследването трябва да изясни дали при намесата на охраната са били превишени правомощията на служителя.Тричленен състав на Военно-апелативния съд наложи мярка „подписка" на служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Определението е окончателно.