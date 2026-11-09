Николай Димитров: Новият учебен корпус на СУ "Любен Каравелов" е инвестиция в устойчивото развитие на Несебър

Изграждането му напредва, стигна до 4-ти етаж на сградата

Продължава изграждането на новия учебен корпус към СУ „Любен Каравелов" в Несебър. Дейности напредват, като към момента е достигнат етапът до четвърти етаж на сградата.

Преди започване на същинското строителство на обекта бяха извършени задължителните за Несебър разкопки и археологически проучвания на терена, съобразно изискванията за опазване на културно-историческото наследство. След приключването им през пролетта строителството продължава по график.

Новият корпус е предназначен за учениците от I до IV клас. Неговото изграждане изпълнява политиката на Община Несебър за разширяване и модернизиране на образователната инфраструктура на общината. Реализацията на проекта има ключово значение за създаването на необходимите условия СУ „Любен Каравелов" да премине към едносменен режим на обучение.

„Училището е с най-голям брой ученици в Бургаска област, което поставя сериозни изисквания към капацитета и функционалността на материалната му база. Новата сграда ще осигури модерна, сигурна и достъпна образователна среда, съобразена със съвременните стандарти за обучение" уточни Николай Димитров.

Изграждането на корпуса се финансира със собствени средства на Община Несебър. С реализацията на проекта местната власт продължава да насочва ресурси към една от най-важните обществени сфери – образованието, създавайки по-добри условия за учене, развитие и реализация на младите хора.

„Значението на този обект далеч надхвърля непосредствената необходимост от повече учебни помещения. Той е свързан не само с условията за образование на децата, но и с цялостното обществено развитие на общината. Наличието на модерна и достатъчна образователна инфраструктура е ключово за качеството на живот на семействата, за привлекателността на населените места и за възможността младите хора да изберат Несебър като място, в което да градят своето бъдеще", подчертава кметът Николай Димитров