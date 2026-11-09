Външно министерство и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество

Министърът на външните работи Велислава Петрова и ректорът на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) проф. д-р Димитър Димитров подписаха днес меморандум за сътрудничество. Той е със срок от три години и предвижда съвместни инициативи, участие на външнополитически експерти в учебния процес и стажантски програми за студентите на университета. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

В словото си на официалната церемония в МВнР министър Петрова припомни скорошното си посещение в университета по повод 50-ата годишнина от създаването на катедра „Международни отношения". „Видях много млади хора, които носят България в сърцето си и имат желание да работят за нея. Нашата институция им дава възможност да направят именно това, ако изберат да станат част от дипломатическата служба", заяви тя.

Министър Петрова изрази увереност, че меморандумът ще създаде условия за надграждане на вече установеното партньорство и ще придаде по-конкретни измерения на сътрудничеството между двете институции. „Надявам се, че така ще можем по-активно да привличаме младите хора, които искат да работят за страната си, и да им предоставим възможност да намерят своя професионален път", подчерта тя.

Министърът благодари на ръководството на университета за споделения стремеж българската дипломация да разполага с достойни, професионални и отдадени на службата кадри.

От своя страна ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров открои значението на партньорството с МВнР за практическата подготовка и професионалното развитие на младите хора. „Този меморандум ще даде възможност на нашите студенти да получат още повече знания от професионалистите в Министерството на външните работи и ще отвори пътя към по-добро професионално развитие", заяви проф. Димитров.