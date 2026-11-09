Близо 40 млн. къса цигари са задържали митническите служители само за месец

Рекордните 39,4 млн. къса нелегални цигари са задържали митническите служители през октомври 2026 г. Резултатът е най-високият за последните десет години. Това съобщават от Агенция "Митници".

„Ефективната организация и координация на митническите екипи, анализът на риска и работата по компенсаторните мерки по граничните преходи, свързани с приемането на страната в Шенген, доведоха до постигане на рекордни резултати по отношение на задържанията на цигари", коментира по повод статистиката директорът на Агенция „Митници" Николай Шушков.

Задържаните през октомври нелегални цигари представляват дял от 41% от общото количество установени цигари в периода януари – октомври 2026 година. Положителната статистика се дължи най-вече на шест случая, повечето от които в района на граничен преход Кулата, при които задържаните цигари се измерват в милиони късове.

В резултат на осъществявания от митническите органи контрол, включително под формата на компенсаторни мерки в района на шенгенските гранични преходи, през периода януари – октомври 2026 г. са обезпечени като доказателства по Закона за акцизите и данъчните складове, задържани по Закона за митниците и иззети по реда на Наказателно-процесуалния кодекс общо 96,1 млн. къса цигари. Задържаното количество е с 45,3 млн. къса (89,3%) повече спрямо задържаните цигари през цялата 2025 година.

България се явява транзитна държава по пътя на нелегалното разпространение на цигари към Централна и Западна Европа. През януари – октомври 2026 г., както и през 2025 г. най-много задържания са реализирани на външните граници на страната – 37,4 млн. къса (38,9% дял). Задържаните количества са най-вече на границата на България с Турция.

През настоящата година се наблюдава значителен ръст на задържаните цигари в района на граничните преходи. В периода януари – октомври 2026 г. са отчетени 26,6 млн. къса, което представлява 27,6% относителен дял спрямо общите количества. Над 10 пъти се увеличават задържаните количества цигари по вътрешните граници, основно в резултат на ефективния контрол при граничен преход Кулата и в района на Видин.

От началото на годината се увеличават и случаите на задържани количества на цигари с български акцизен бандерол при опит да бъдат изведени от страната в посока Западна и Централна Европа – 3,2 млн. къса цигари през януари – октомври 2026 г. спрямо 1,6 млн. къса за цялата 2025 година.

В периода януари – октомври 2026 г. митническите органи са задържали 7,8 млн. броя заготовки за кутии на известни марки, над 650 000 броя филтри за цигари, цигарена хартия и части за машини за производство на цигари. Материалите са пътували в посока Западна Европа и вероятно са били предназначени за нелегални производства.