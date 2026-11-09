ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Русе Пенчо Милков разпореди проверка на ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

"Икономическа полиция" влезе в кметството на пловдивското село Марково

Мая Вакрилова

Мая Вакрилова

[email protected]

28060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кметството в село Марково. Снимка: Google Street View
Кметството в село Марково. Снимка: Google Street View

По първоначална информация няма задържани

"Икономическа полиция" извършва проверка в кметството на пловдивското село Марково, съобщиха за "24 часа" от полицията. Акцията е започнала рано тази сутрин.

По първоначална информация няма задържани или повдигнати обвинения към момента. Кметицата на селото Десислава Терзиева потвърди за акцията на униформените и уточни, че те са снимали определени документи от деловодството, а след това са си тръгнали. От ръководството подозират, че акцията е по сигнал.

"Няма от какво да се притесняваме ние. Селото ни няма бюджет и не разполага със средства", каза кметицата. И уточни, че утре ще има повече яснота по случая и тогава ще може да каже какви са  причините за акцията на отдел "Икономическа полиция".

Кметството в село Марково. Снимка: Google Street View

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември