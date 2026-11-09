"Икономическа полиция" влезе в кметството на пловдивското село Марково

По първоначална информация няма задържани

"Икономическа полиция" извършва проверка в кметството на пловдивското село Марково, съобщиха за "24 часа" от полицията. Акцията е започнала рано тази сутрин.

По първоначална информация няма задържани или повдигнати обвинения към момента. Кметицата на селото Десислава Терзиева потвърди за акцията на униформените и уточни, че те са снимали определени документи от деловодството, а след това са си тръгнали. От ръководството подозират, че акцията е по сигнал.

"Няма от какво да се притесняваме ние. Селото ни няма бюджет и не разполага със средства", каза кметицата. И уточни, че утре ще има повече яснота по случая и тогава ще може да каже какви са причините за акцията на отдел "Икономическа полиция".