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Кола изгоря, след като се заби в дърво след катастрофа край село Стубел

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

1996
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Снимка: Архив
Снимка: Архив

Кола с чужда регистрация е изгоряла след катастрофа край село Стубел, съобщават от полицията. 

Инцидентът станал около 2 часа през нощта, лек автомобил „Шевролет " с австрийска регистрация, управляван от италианец на 59 г. навлязъл в лентата за насрещно движение и блъснал странично „Мазерати " с френски регистрационни табели, управляван от румънски гражданин на 38 г.

От удара автомобилът излязъл вдясно от пътното платно по посоката си на движение – към с. Стубел и се блъснал в крайпътно дърво, като се самозапалил и изгорял. Двамата шофьори са изпробвани на място за алкохол, като пробите са отрицателни.

Снимка: Архив

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