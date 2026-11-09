Младежи разработват предложения за развитието на Русе чрез симулация на Общинския съвет в Русе

Международният младежки център постави началото на инициативата „Симулация на Общински съвет – Русе" с първа въвеждаща обучителна среща, посветена на местното самоуправление, ролята на Общинския съвет и възможностите за участие на младите хора в процесите на вземане на решения. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Участниците се запознаха със структурата на общинското управление, функциите и правомощията на Общинския съвет, както и с ролята на кмета и постоянните комисии. Специално внимание беше отделено на демократичното участие, гражданската активност и значението на младите хора като активни участници в развитието на местната общност.

Дейността на Общинския съвет представи старши експертът „Връзки с обществеността" в местния парламент Галина Георгиева, която запозна младежите с работата на институцията и начина, по който се обсъждат и приемат решения.

Участниците бяха разделени на четири работни групи. Всяка от тях обсъди актуални проблеми и предизвикателства, които засягат младите хора и развитието на града, и формулира теми, върху които иска да работи в рамките на предстоящата симулация.

Предстои в следващите срещи младежите да задълбочат работата по избраните теми, да разработят конкретни предложения и да подготвят аргументи в тяхна подкрепа. Така те ще преминат през основните етапи на процеса – от разпознаването на даден обществен проблем до формулирането на възможно решение и неговото обсъждане.

Кулминацията на инициативата ще бъде симулирано заседание на Общинския съвет, по време на което участниците ще влязат в ролята на общински съветници, ще представят своите предложения, ще се включат в дебати и ще гласуват решения.

Инициативата се реализира по проект № ПМЦ-021/2026, финансиран от Министерството на младежта и спорта.