Съмнения за злоупотреби с гориво пратили Икономическа полиция в кметството на богато пловдивско село

Сигналът е от зам.-кмет на община "Родопи", когото обвиних в незаконна сеч над селото, обясни Десислава Терзиева

Евентуални злоупотреби с гориво проверява Икономическа полиция в кметството на село Марково, наричано пловдивския Бевърли хилс заради богаташките палати в него. За акцията "24 часа" съобщи.

"10 служители на дойдоха, за да снимат документи в деловодството, с каквито разполага и община "Родопи". Няма задържани, нито са повдигнати обвинения", каза кметът Десислава Терзиева, която е начело на селото втори мандат. Тя е убедена, че проверката е пратена от зам.-кмета на общината Васил Петлешков, когото обвинила преди месеци в издаване на разрешения за незаконна сеч над Марково. "Но над Петлешков има началник", посочи Терзиева, визирайки кмета Павел Михайлов.

Тя изрично обясни, че кметството не разполага с бюджет, не възлага обществени поръчки, не издава разрешителни и е с ограничени правомощия. В този смисъл не се притеснява от проверката и обещава в близките дни да излезе с повече подробности.

Зам.-кметът Васил Петлешков отговаря за транспорта и екологията на общината. Той ли е пратил проверката на Терзиева, попита "24 часа" кмета Павел Михайлов. Павел Михайлов е кмет на Община "Родопи" втори мандат.

"Не мога да коментирам нещо, с което не съм запознат. Преди малко научих за акцията на Икономическа полиция и общината няма нищо общо с нея", отговори той.

Според запознати проверката в Марково е заради съмнения за злоупотреба с гориво, предназначено за служебните автомобили. Кметството разполагало със стара уазка, която не върви, и едно камионче.