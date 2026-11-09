До седмици ще има техническо решение за ремонта на моста над Марица в Пазарджик

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Конкретни срокове и ангажименти за придвижване на ремонта на моста над река Марица в Пазарджик бяха договорени по време на посещението в Пазарджик на министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков в областта в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят".

По инициатива на народните представители Милен Трифонов, д-р Георги Петров, Пламен Тодев, Васка Милушева и Васил Филев и областният управител Борислав Богословов министър Шишков огледа мостовото съоръжение и прилежащата инфраструктура.

Той беше придружен от инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на АПИ, и Венелин Шъков, изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг".

На място бяха разгледани състоянието на моста, кръговото кръстовище и възможните обходни трасета. Основният въпрос беше намирането на решение за временната организация на движението, което да позволи преминаването към реалните действия по ремонта и последващото затваряне на съоръжението.

До три седмици трябва да бъде изготвено предложение за временна организация на движението, а след това да бъде придвижено необходимото техническо решение за съгласуване.

Сред обсъжданите варианти е изграждането на временно кръгово кръстовище на път I-8, като се предвижда едното кръстовище да остане достъпно за трафика. Ще бъдат преразгледани и направленията на движение, така че да се осигури пропускането както на основните, така и на второстепенните транспортни потоци.

След решаването на въпросите с организацията на движението трябва да се премине към техническата документация и реализацията на ремонтните дейности.

Проблемът с моста се отлага вече две години, въпреки че изпълнителят на проекта е избран още тогава.

До момента липсваше съгласувано решение за обходните маршрути и временната организация на движението, което възпрепятстваше преминаването към следващия етап на проекта.