ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Русе Пенчо Милков разпореди проверка на ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Задържаха цигари без бандерол за над 172 хил. евро на "Кулата"

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

1556
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика" и полицаи от ГД „Гранична полиция" са задържали в петък в района на граничен преход Кулата влекач с хладилно полуремарке, превозващ голямо количество цигари без бандерол.

Водачът на товарния автомобил и вторият водач представили документи за превозваната стока – мандарини.

При извършената рентгенова проверка били установени необичайни плътности в товара. При последвалия физически контрол в предната част на полуремаркето, сред пластмасовите каси с мандарини, били открити кашони със стекове цигари.

Общото количество на откритите тютюневи изделия без български акцизен бандерол е 45 000 кутии. Общата им стойност възлиза на 172 350 евро. В качеството на обвиняеми по делото са привлечени двама граждани на Румъния - М.М. и А.-Г. Б.

Разследването по делото продължава.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември