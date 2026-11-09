Задържаха цигари без бандерол за над 172 хил. евро на "Кулата"

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Митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика" и полицаи от ГД „Гранична полиция" са задържали в петък в района на граничен преход Кулата влекач с хладилно полуремарке, превозващ голямо количество цигари без бандерол.

Водачът на товарния автомобил и вторият водач представили документи за превозваната стока – мандарини.

При извършената рентгенова проверка били установени необичайни плътности в товара. При последвалия физически контрол в предната част на полуремаркето, сред пластмасовите каси с мандарини, били открити кашони със стекове цигари.

Общото количество на откритите тютюневи изделия без български акцизен бандерол е 45 000 кутии. Общата им стойност възлиза на 172 350 евро. В качеството на обвиняеми по делото са привлечени двама граждани на Румъния - М.М. и А.-Г. Б.

Разследването по делото продължава.