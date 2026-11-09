Михаела Доцова: Въпросът за оставката ми след инцидента с Колтуклиева не е на дневен ред

Шефката на НС отказа да каже дали началникът на НСО ген. Емил Тонев трябва да бъде освободен от поста си

Въпросът за оставката ми след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева не е на дневен ред.

Това заяви шефката на Народното събрание Михаела Доцова на влизане във Военна прокуратура, където бе привикана, за да даде показания като свидетел на инцидента, при който нейн гард от НСО блъсна на земята Колтуклиева. Доцова обясни, че сега важните теми са изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, както и очакваното внасяне на проекта на бюджет за 2027 г.

"Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по протоколи. Има вътрешна проверка, доколкото знам. Не мога да взема отношение за начина, по който са изпълнили задълженията си", коментира тя, запитана дали вижда грешки в работата на службата при инцидента.

Шефката на НС отказа да каже дали началникът на НСО ген. Емил Тонев трябва да бъде освободен от поста си, след като самият той подаде оставка.

"Народното събрание не участва в процедурата по назначаването и освобождаването на ръководителя на службата и затова няма да изразя позиция", заяви тя.

На 22 октомври Соня Колтуклиева пострада при сблъсък със служител на НСО пред централата на „Прогресивна България" в София. До инцидента се стигна, след като журналистката се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния автомобил, в който тя се намираше. Охранител изблъска Колтуклиева, която падна на тротоара.

След случилото се журналистката беше откарана във Военномедицинска академия, а НСО разпореди проверка на действията на своите служители. За инцидента беше уведомена и Военната прокуратура.Случаят предизвика остри политически реакции и искания за оставки. Президентът Илияна Йотова осъди действията на охранителя и обяви, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев, който по-късно я подаде.

Разследването трябва да изясни дали при намесата на охраната са били превишени правомощията на служителя.Тричленен състав на Военно-апелативния съд наложи мярка „подписка" на служителя на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов, обвинен за нанесена телесна повреда на журналистката Соня Колтуклиева. Определението е окончателно.