Дадоха на съд шефа на ВиК - Монтана за длъжностни престъпления

Окръжна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу Валери Иванов по обвинение за извършени длъжностни престъпления. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Обвиняемият заема длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация" ООД - Монтана въз основа на договор за възлагане на управлението на дружеството от 2006 г. и последващи допълнителни споразумения.

През периода 2014 г. - 2022 г., в качеството си на длъжностно лице, Иванов не организирал и не осигурил функционирането на система за вътрешен финансов контрол в управляваното от него дружество, контрол във всички ръководени от него структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Той не осъществил текущ контрол върху изпълнението на финансови ангажименти, поети от дружеството по сключени договори, по които „ВиК" ООД - гр. Монтана било възложител. Обвиняемият не упражнил достатъчен контрол върху работата на отговорните служители в управляваното от него дружество, на които било възложено отчитането на обществено имущество по смисъла на закона, въпреки че бил длъжен да го прави.

В резултат на това за „Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Монтана последвали значителни щети в общ размер на 852 614,09 лева (435 934,66 евро) с ДДС.

По досъдебното производство са събрани доказателства, че в периода 25.08.2017 г. - 02.09.2019 г. в гр. Монтана обвиняемият Валери Иванов умишлено не положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество във връзка с еднолично договорен и сключен договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация за отстраняване на арсен от питейни води в нарушение на законовите изисквания. Сключването на договора, поемането на задължения и изплащането на суми по него били извършени без да са налице условията за неотложност и за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с изпълнител. Не били извършени предварителни проучвания и не била избрана технологична схема за пречистване на водата. Не бил изготвен и одобрен инвестиционен проект за пречиствателна станция, нито било издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ.

В резултат „ВиК" ООД - Монтана придобило елементи от пречиствателна станция, негодна по предназначение и неизползваема за в бъдеще. От това последвали значителни щети за „ВиК" ООД - гр. Монтана в размер на 114 000 лева (58 287,27 евро) с ДДС.

Предстои делото да продължи в съда.