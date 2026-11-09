Обвиниха ливанец, сложил 200 евро "дар" в багажника на патрулка

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Днес Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем ливански гражданин за това, че на 08.11.2026 г., около 12,25 ч., в гр. София, ж.к. „Надежда", дал, като поставил в багажника на полицейски лек автомобил подкуп – дар, а именно 200 евро на полицейски орган, за да не извърши действия по служба и да не състави акт за административно нарушение, съобщиха от пресцентъра на Софийска градска прокуратура.

На същата дата, около 12,45 ч. по бул. „Ломско шосе", обвиняемият е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, след употреба на наркотични вещества – кокаин, установено с техническо средство и проба за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употреба на наркотични вещества.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 08.11.2026 г. и се води от 02 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои на 10.11.2026 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.