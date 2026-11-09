Кметът на Русе Пенчо Милков разпореди проверка на работата в Общинския приют за безстопанствени животни

Кметът на Русе Пенчо Милков разпореди на директора на ОП „Комунални дейности" Митко Чокоев да извърши цялостна проверка на работата на Общинския приют за безстопанствени животни във връзка с разпространения в социалните мрежи видеоклип, показващ условията в част от обекта. Проверката трябва да обхване организацията на работа, грижата за настанените животни, поддържането на хигиената и спазването на установените изисквания. След приключването ѝ директорът ще представи на кмета доклад за констатациите и необходимите действия, информираха от общината.

Община Русе приема сериозно поставените въпроси и счита, че грижата за животните в общинския приют изисква постоянен контрол, добра организация и отговорност от всички ангажирани с дейността. Условията, в които се отглеждат животните, и качеството на полаганите за тях грижи са от съществено значение за работата на структурата.

Паралелно с контрола Общината продължава да работи за подобряване на материалната база и разширяване на капацитета на приюта. През тази година бюджетът му е увеличен с 50 000 евро, а за 2027 г. са предвидени допълнителни 100 000 евро за подобряване на условията. Сред планираните мерки са изграждането на нови сектори за настаняване на кучета, увеличаването на персонала и повишаването на възнагражденията на служителите.

От началото на октомври ОП „Комунални дейности" изпълнява строителни дейности по изграждането на нови сектори с клетки, ново външно осветление, видеонаблюдение и охранителни системи. Те ще увеличат възможностите за настаняване на животни и ще допринесат за подобряване на условията в обекта.

Общината поддържа регулярни срещи с доброволците, които участват в грижата за животните. Техните наблюдения, мнения и предложения са важна част от обратната връзка за дейността на приюта и се обсъждат при планирането на последващи мерки. Сътрудничеството с гражданите и организациите, ангажирани със защитата на животните, е съществен елемент от усилията за повишаване на качеството на грижата.

През тази година Общината ще осигури необходимото количество храна за животните с по-малко финансови средства в сравнение с предходния период. Това е резултат от по-ефективното управление на разходите, при запазване на планираното количество храна за обитателите на приюта.

Община Русе ще продължи да инвестира в развитието на приюта, като наред с подобряването на инфраструктурата поставя акцент върху организацията на работа, необходимия човешки ресурс и контрола върху грижата за животните.