Разбиха иманярска група в село Завет, иззеха близо 300 старинни монети и пушка (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Престъпна група, занимавала се с иманярство в района на град Завет, е била разбита при полицейска акция днес. Трима мъже на 58, 45 и 34 години са задържани от служители на ОДМВР – Разград. Двама от тях са криминално проявени, информираха от полицията.

снимка: ОДМВР-Разград

В рамките на операцията са претърсени три адреса в Завет, както и автомобилите на заподозрените. При обиските полицаите са открили близо 300 старинни монети с неизяснен произход, които носят белезите на археологически обекти.

снимка: ОДМВР-Разград

Иззети са още четири високотехнологични металотърсача, специализирана техника за незаконни разкопки, фотокапан и еленски трофейни рога.

снимка: ОДМВР-Разград

При претърсванията е установено, че мъжете са притежавали незаконно и пушка, както и значително количество боеприпаси от различен калибър. Те също са иззети от полицията.

снимка: ОДМВР-Разград

Документирането на цялостната престъпна дейност продължава под ръководството на прокуратурата, съобщават от ОДМВР – Разград.