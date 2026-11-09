Млади музиканти продължават джаз традицията на Русе

Концертът „По пътя на джаза - В памет на легендите" ще срещне русенската публика с „Николай Димитров квартет" на 28 ноември /събота/ от 19 часа. Събитието се организира от Община Русе и ОП „Русе Арт". То е част от ноемврийската програма, посветена на 100 години джаз в Русе и 50 години „Джаз форум", която отдава почит на историята и големите имена в този музикален жанр, като представя и новото поколение изпълнители, съобщиха от община Русе.

В квартета се събират четирима млади музиканти с различен творчески опит и общ интерес към джаза. На пианото е Николай Димитров – композитор и професионален музикален нотописец с образование от Нидерландия, концертна кариера и отличия от национални и международни конкурси. В своята работа той съчетава класическата музикална традиция с джаз звученето.

Към него се присъединява нидерландският музикант Дион Хоорн, който свири на саксофон, флейта и контрабас. Той е студент в Амстердамската консерватория и участва в различни джаз формации, както и в Националния младежки джаз оркестър на Нидерландия.

Ритмичната основа на формацията е поверена на барабаниста Симеон Симеонов, който открива света на джаза след занимания с класическа музика. Контрабасистът Стилян Радев допълва квартета със своя опит от участия на фестивали като „A to Jazz" и „Банско Джаз Фест" и обучението си при утвърдени международни музиканти.

Концертът е възможност за среща с млади артисти, които развиват собствен музикален почерк и продължават джаз традицията със своите идеи и интерпретации. Инициативата „По пътя на джаза" посвещава тази среща на легендарните изпълнители, оставили трайна следа в историята на музиката.

Входът за събитието е свободен.