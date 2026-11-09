За ден 36 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 9 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 36 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 18 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, 4 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9, трима са отказали тестване. 15348 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18088 водачи и пътници. Съставени са 4717 фиша и 313 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.