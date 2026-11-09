Образователното министерство обеща подкрепа на НАТФИЗ за участието му в евроалианса FilmEU

Към момента няма заплаха за членството на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" в Европейския университетски алианс FilmEU. Министерството на образованието и науката (МОН) ще окаже пълна административна подкрепа за участието на Академията в следващия етап от развитието на алианса. Това стана ясно след среща на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев със заместник-ректора на НАТФИЗ по международната дейност и проектите проф. д-р Елена Тренчева.

Разговорът е проведен по нейно искане във връзка с плановете за разширяване на дейността на FilmEU и необходимостта от активно участие на българското висше училище в подготовката на следващия етап.

„Можете да разчитате на пълната подкрепа на МОН", заяви министър Вълчев.

По време на срещата е припомнено, че представител на министерството е участвал в последното заседание на ръководството на FilmEU, проведено в Дъблин в края на октомври. Там е била представена официалната подкрепа на българската държава за участието на НАТФИЗ, информираха от пресцентъра на МОН.

Въпреки че към момента няма опасност за членството на Академията, през следващите години се планира разширяване на дейностите на алианса. За да продължи активното участие на НАТФИЗ, позицията за това трябва да бъде заявена на университетско ниво.

Участниците в срещата са се обединили около необходимостта проф. Тренчева да запознае ректорското ръководство с предстоящите процеси, а темата да бъде обсъдена и от Академичния съвет на НАТФИЗ.

Министър Вълчев се е ангажирал да следи развитието на процеса и е поискал да бъде своевременно информиран за предприетите действия, за да може МОН да окаже допълнителна подкрепа при необходимост.

В срещата е участвала и заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Желязкова.