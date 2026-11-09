Проект превръща занемарена горска площ в Балчик в екологичен парк

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Изоставена горска площ в Балчик ще бъде превърната в екологичен парк с пешеходни алеи, въжена градина, екстремно колоездачно трасе и зони за отдих. Проектът „Горски кът" е съвместна инициатива на общините Балчик и Констанца (Румъния), чието изпълнение вече започна.

Новият парк ще се намира под пететажните блокове на ул. „Христо Ботев" в квартал „Балик" и ще достига до склона над ул. „Черно море". На терена ще бъдат изградени пешеходни алеи, екстремно колоездачно трасе с дължина 450 метра, въжен парк, зона за пикник, фитнес на открито и места за йога.

Съоръженията ще бъдат изработени изцяло от естествени материали – дърво и местен камък, а озеленяването ще бъде с местни растителни видове.

Облагородяването на терена в Балчик е част от проекта „Подобрени зелени инфраструктури и екосистеми в трансграничния район Констанца – Балчик", който е на обща стойност 2 611 646,39 евро. От тях 1 380 483,94 евро са предвидени за дейностите в Балчик, а останалите 1 231 162,45 евро – за Констанца.

В румънския град ще бъде изградена мрежа от зелени пространства в района „Делфинариум – Фалеза Норд". Като цяло проектът предвижда възстановяване и облагородяване на близо 8 хектара градска природа, с което ще се подобри средата за живот на близо 70 000 души в двата града.

Инициативата се съфинансира от Европейския съюз по програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg България – Румъния". Изпълнението ѝ ще продължи 35 месеца – до 24 август 2029 г.

Освен изграждането на зелената инфраструктура проектът включва и създаването на трансгранична доброволческа мрежа „Чист регион", която ще организира съвместни екологични и почистващи акции.

Предвидени са и двудневни обучения за представители на туристическия бизнес, както и за експерти и урбанисти от общинските администрации. Целта е в работата им да бъдат интегрирани зелени политики и практики за екологично управление.

По инициативата „Млади еколози" 20 младежи ще се включат в петдневно полево проучване в двата нови парка. След него ще бъдат организирани кампании за засаждане на дървета, а финалното събитие по проекта ще се проведе в Констанца.