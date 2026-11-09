"Ордата" от тротинетки в София, била предимно от деца. Влизали и в насрещното

На място беше спрян и глобен пълнолетен водач за това, че не е поставил предпазна каска и че управлява в тъмната част на денонощието, което е забранено. Това каза инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) пред журналисти на брифинг по повод сигнал от 7 ноември за масово управление на индивидуални електрически превозни средства в централната градска част, като участниците са били предимно деца и младежи.

На място изпратихме незабавно екипи на „Пътна полиция" и на Специализираните полицейски сили. Не бяха допуснати инциденти, а въпросната група беше установена, заяви Биков. Тя е била предварително организирана и сякаш за първи път се събира в такива мащаби. Най-малкият участник е бил на 13 години и е управлявал електрически мотопед. Биков обясни, че в случаи, в които участниците са малолетни, отговорността се носи от родителите им, които вече са потърсени да вземат отношение.

По думите му, при появата на полицейски екипи групата се е разпръснала и е имало водачи, които са навлезли в улици с насрещно движение. На по-късен етап, посредством нашата мрежа за видеонаблюдение, установихме част от нарушителите и ги призовахме да се явят в отдел „Пътна полиция", допълни Биков.

Водачите масово не бяха взели мерки за безопасност – нямаха защитни каски, управляваха в тъмната част на денонощието, не се движеха плътно вдясно и създаваха предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия, посочи инспектор Биков, цитиран от БТА.

По отношение на регистрацията на превозните средства той отбеляза, че зависи от категорията кои от тях подлежат на регистрация. Тези, които са регистрирани, са доста по-лесни за установяване, но тези, които не са – идентифицираме с помощта на камерите за видеонаблюдение. Преглеждаме записите и така стигаме до нарушителите и ги призоваваме, добави той.

Наблюдаваме изключителна липса на контрол от страна на родителите, подчерта инспектор Иво Биков. По думите му, превозните средства най-вероятно са закупени от родителите им, които трябва да научат децата си на основни правила за движение по пътищата.

По отношение на излязло вчера подобно видео от входа на Южния парк, на което се вижда и кола на СДВР, Биков каза, че няма информация за глобени и санкционирани към момента.

От 1 август т.г. досега екипите на СДВР са установили и санкционирали 3661 водачи, от които 39 малолетни, които са извършили нарушения с индивидуални електрически превозни средства. За същия период има и 26 регистрирани пътнотранспортни произшествия с участие на същите средства, каза още Иво Биков.

Вчера потребител във фейсбук групата "Катастрофи в София" алармира за много хора на тротинетки, които преминават на червен светофар.

"Минаваха на червено на всички светофари, без да им пука", посочва той.