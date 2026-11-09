Осгавиха в ареста трима крадци на медна ламарина от покрива на Художествената галерия в Стара Загора

Четвъртият обвиняем - жена, е с мярка за неотклонение "подписка"

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняеми трима мъже и една жена за това, че в съучастие като извършители на 04.11.2026 г. в град Стара Загора са отнели чужди движими вещи - цветни метали, от владението на Художествената галерия, без съгласие на собственика, с намерение противозаконно да ги присвоят- Стойността на отнетите вещи е 2325 евро - престъпление по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от държавното обвинение, като уточниха, че тгримата обвиняеми мъже са извършили деянието в условията на опасен рецидив.

Четиримата обвиняеми са били установени от полицията да пренасят в чували отнетите цветни метали, които били свалили от сграда на Художествената галерия, която в момента е в ремонт. Те отнели листове ламарина и обшивки за покрива.

Трима от обвиняемите са били задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на Районна прокуратура - Стара Загора съдът е определил марка за неотклонение „задържане под стража" спрямо тях. Спрямо жената е взета мярка за неотклонение "подписка".

По-рано от полицията в Стара Загора уточниха, че обвиняемите за кражбата са от котленското село Градец.