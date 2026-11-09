Инвестицията е на стойност над 4,16 млн. евро и предвижда рехабилитация на около 8 километра пътна инфраструктура

Със символична първа копка беше поставено началото на изпълнението на проекта за рехабилитация на общинския път SHU 1187 /I-7, о.п. Шумен – о.п. Велики Преслав/ – Мараш – Салманово /SHU1190/.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов се обърна към присъстващите и отбеляза: „Поводът е хубав. Това е дългоочакван момент, който жителите на село Мараш очакваха с нетърпение, за да направим първа копка на една инфраструктура в нашата община, която ще осигури свързаността на няколко населени места с град Шумен“.

Той посочи, че това е важна стъпка и за жителите на село Салманово, които ще могат по-лесно да достигат до Шумен. Това е от значение и за децата, които учат в града, както и за възрастните хора, които получават там основни медицински грижи.

На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет, заместник областният управител, общински съветници, експерти от Община Шумен, кметът и жители на село Мараш.

Кметът на село Мараш Красимира Минкова коментира: „Това е много радостен ден за нашето село, за мен също. След дългогодишните усилия, които положихме, това е празник за нас. От 42 години живея в това село и досега не са се случвали тези неща, които очакваме да се случат“.

Главният експерт „Пътна инфраструктура“ в Община Шумен инж. Митко Манев посочи, че участъкът, който предстои да бъде ремонтиран, е с обща дължина около 8 километра и е разделен на три етапа с цел по-бързото и организирано изпълнение на дейностите.

Строително-монтажните дейности включват обновяване на пътната настилка чрез полагане на два асфалтови пласта – 6 см неплътен асфалтобетон и 4 см плътен износващ слой, възстановяване на банкетите и отводнителните канавки, обновяване на пътната сигнализация и полагане на нова хоризонтална маркировка.

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е 260 календарни дни. Общата стойност на договора е 4 165 899 евро с ДДС и включва проектиране, строителство и авторски надзор. Финансирането е осигурено по Инвестиционната програма за общински проекти чрез споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Инж. Адриан Бошнаков от строителната фирма посочи, че работата започва в първия участък, в който ще бъдат извършени технологично фрезоване на настилката, почистване и премахване на храсти и дървета. „Това е участъкът, който започва от път I-7 до входа на селото и продължава от изхода на село Мараш до село Салманово“, каза той.

Инж. Бошнаков уточни, че в село Мараш е предвидена подмяна на около два километра от водопроводната мрежа по главната улица, както и на всички връзки към напречните улици. Той отбеляза, че няма да се въвежда пълно затваряне на движението по пътя. Дейностите ще се извършват по отделни участъци, като ограниченията ще бъдат съобразени с въведената временна организация на движението.

Сред присъстващите беше и Катерина Тодорова от фирмата, отговорна за строителния надзор. „Ще следим качественото изпълнение на проекта от самото начало до края, включително и при въвеждането му в експлоатация. Ще контролираме както дейностите на място, така и осигуряването на всички необходими документи“, посочи тя.

Символичната първа копка беше направена в село Мараш, на кръстовището на улиците „Георги Димитров“ и „Александър Стамболийски“, в посока към село Салманово.