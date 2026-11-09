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Ученик от Стара Загора спечели златен медал на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

[email protected]

2060
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Снимка: Община Стара Загора
Снимка: Община Стара Загора

Павел Казаков от ППМГ "Гео Милев" е възпитаник на Клуб "Забавна астрономия" към ЦПЛР 

Павел Казаков, възпитаник на Клуб "Забавна астрономия" към Центъра за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) - Стара Загора, спечели златен медал на Петата международна младежка олимпиада по астрономия и астрофизика, проведена в Тайланд, съобщиха от пресцентъра на общината.

Павел е ученик в Профилираната природо-математическа гимназия "Гео Милев" в Стара Загора. В продължение на три години той се обучава в школата по астрономия към ЦПЛР под ръководството на Пенка Ганчева, където задълбочава знанията си и развива уменията си в областта на астрономията и астрофизиката.

Златният медал е резултат от системна подготовка, постоянство и задълбочен интерес към науката. Отличието е признание за постиженията на младия старозагорец и за работата на неговите преподаватели.

Успехът на Павел Казаков е повод за гордост за ЦПЛР - Стара Загора, ППМГ „Гео Милев" и образователната общност в града. Той показва значението на допълнителните форми на обучение за развитието на способностите и интересите на учениците, коментират от пресцентъра.

Снимка: Община Стара Загора

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