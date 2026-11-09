Рекордните 541 ученици премериха знания в националното състезание по физика

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Рекорден брой от 541 ученици от цялата страна участваха в Есенното национално състезание по физика, което се проведе в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов" в София.

Младите физици премериха знания и умения в седем състезателни групи, обхващащи ученици от VII до XII клас. Имаше и допълнителна група „Специална тема", в която участниците решаваха задачи от програмата на Международната олимпиада по физика, съобщиха от министерство на образованието.

Състезателите демонстрираха задълбочени знания, аналитично мислене и умения за справяне със сложни физични задачи.

Най-добре представилите се в отделните групи, класирани на първите три места, бяха отличени с награди и грамоти от Министерството на образованието и науката (МОН).

Съгласно регламента грамоти получиха и други участници според представянето си. Първа награда се присъжда на първите 10% в класирането, втора – на следващите до 20%, а трета – на следващите до 30%.

Отличия бяха връчени и на учителите и ръководителите на учениците, заели първите три места във всяка състезателна група, като признание за техния професионализъм и принос към развитието на младите таланти.

Учениците, класирани на първо, второ и трето място, могат да придобият право на стипендия по Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби за съответната календарна година, ако отговарят на нормативно определените условия.